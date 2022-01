"È il Napoli la squadra ideale per Julian Alvarez"

NAPOLI - " Alvarez? Grandissimo presente e futuro senza limiti . Giocare nel River Plate non è facile né per un giovane né per un esperto e lui oltre a essere titolarissimo è anche decisivo in tutte la partite, ha fatto 23 gol ed è stato nominato miglior giocatore del Sudamerica. Il River Plate vuole l'intera clausola rescissoria , cioè 20 milioni netti. E la posizione del club è non scendere sotto la clausola. Il giocatore e il suo agente vogliono una squadra che non sia di metà classifica e che dia la possibilità al giocatore di rivalutarsi ancora". Intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione 'Si gonfia la rete', il noto agente Pablo Ceijas ha parlato anche dell' ipotesi Napoli per il giovane attaccante argentino: "Secondo il mio punto di vista sarebbe la situazione ottimale tra tutte le squadre di cui si parla ".

"Alvarez al Napoli, andrà gestito l'affetto della città"

"Lui può fare la punta o la seconda punta, può giocare anche esterno. E' potente, veloce, vede la porta, ha tante qualità tutte insieme difficili da trovare. E poi è uno che ha il fiuto del gol, difficile anche da spiegare il suo gioco, calcia anche bene le punizioni e nonostante la sua altezza è bravo anche nel gioco aereo. Se il Napoli porta a termine l'operazione dimostra di essere un passo avanti a tutti. A fine 2020 avevo parlato con il suo agente ed eravamo in punto di farlo andare in Russia a 19 anni ma lì sono scettici a spendere una certa quantità di soldi. Ora servono 20-25 milioni per la clausola, un ottimo prezzo. Alvarez peraltro è un bravissimo ragazzo. Ovviamente bisogna capire come potrà gestire tutto l'affetto che Napoli ha per gli argentini e per i calciatori. A parità di prezzo sceglierebbe Napoli? Non posso dirlo perché non faccio parte del suo entourage. Ma dal mio punto di vista il Napoli è la squadra ideale perché lui possa fare il suo arrivo in Europa. Fiorentina, Manchester United, Milan, Inter sono le altre ma credo che il Napoli sia la sua dimensione, il Napoli dev'essere pronto a prenderlo e poi potrà giocare 1-2 anni lì ed è destinato poi a giocare nell'Olimpo del calcio", conclude Pablo Ceijas.