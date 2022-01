"Il Barcellona piomba su Kessie: il Milan potrebbe perderlo a zero"

BARCELLONA (Spagna) - Franck Kessié, centrocampista del Milan, potrebbe essere il colpo per il centrocampo del Barça nella prossima estate, quando il calciatore andrà in scadenza coi rossoneri e potrebbe trasferirsi al Camp Nou a costo zero. Lo ha riferito Mundo Deportivo: il quotidiano spagnolo aveva già ipotizzato questo trasferimento in ottobre, ma in questi giorni "Catalunya Ràdio" ha rimarcato questa voce di mercato, sottolineando come i blaugrana sarebbero sulle tracce dell'ivoriano: sarebbe lui il profilo giusto per dare sostanza e potenza alla linea mediana dei catalani nella prossima stagione. Impegnato con la Costa d'Avorio in Coppa d'Africa , Kessié non ha intenzione di prolungare il suo contratto con la squadra rossonera ed è già libero di negoziare il suo futuro con qualsiasi club: il Barça avrebbe già quindi la possibilità di testare la sua possibile disponibilità per raggiungere il Camp Nou la prossima estate come free agent.