"Mbappé, la mamma sta cercando casa a Madrid"

La madre di Kylian Mbappé starebbe cercando casa a Madrid. Secondo quanto riportato da El Chiringuito, l'entourage del giocatore francese starebbe cercando di accelerare le ricerche in vista del suo possibile sbarco al Real Madrid. La zona scelta sarebbe La Moraleja, che si trova nella periferia della capitale spagnola e dove vivono, tra gli altri, anche Kroos, Isco e colui che farebbe da tramite con il suo entourage, l'amico e compagno di Nazionale Karim Benzema. Attualmente Mbappé è sotto contratto con il Psg, ma l'accordo scade a giugno e non è ancora stata trovata l'intesa per il prolungamento.