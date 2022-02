"Il Manchester City è in pole position per ingaggiare Haaland"

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il Manchester City sarebbe ora la favorita per acquistare Erling Haaland in estate. Lo stesso attaccante norvegese del Borussia Dortmud avrebbe voglia di misurarsi nel campionato inglese e sarebbe contento di sbarcare alla corte di Pep Guardiola. La squadra d'oltremanica, inoltre, non parrebbe avere alcun problema a pagare la clausola rescissoria da 75 milioni di euro che si attiverà a fine campionato.