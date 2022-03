"Real Madrid-Mbappé, c'è già un pre-accordo"

MADRID (Spagna) - Il Real Madrid e Kylian Mbappé avrebbero già un accordo preliminare scritto per il trasferimento in Spagna dal 1° luglio. Questa è l'indiscrezione riportata dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, che nel giorno della gara di ritorno degli ottavi di Champions League proprio fa le Merengues e il Psg afferma inoltre che l'entourage del giocatore informa costantemente la dirigenza madrilena sulle offerte di rinnovo inviate dalla società francese al calciatore.

Un documento che, come ha appreso Mundo Deportivo, stabilisce una serie di clausole e condizioni che fra le altre cose permetterebbero di rompere questo primo accordo tra le parti. Accordo che, secondo le norme Fifa, si può già ritenere valido visto che il francese è negli ultimi sei mesi di contratto col club parigino. Il Real Madrid inoltre sarebbe perfettamente informato di tutti i movimenti che riguardano il giocatore: era infatti a conoscenza dell'ultima mega offerta del club parigino per il rinnovo di Mbappé, con uno stipendio compreso tra 50 e 53 milioni di euro netti a stagione oltre a un bonus fedeltà di 100 netti. Ma il Real Madrid non è affatto preoccupato perché ha già concordato le condizioni di questo accordo con il giocatore e l'intera operazione. Condizioni che non saranno modificate da queste nuove proposte che arriveranno al giocatore del Qatar.