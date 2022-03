Psg, casting per la panchina: "Tra gli italiani in lista anche Thiago Motta"

PARIGI (FRANCIA) - Non basterà vincere la Ligue 1, ultimo obiettivo rimasto. Il destino di Mauricio Pochettino al Psg pare segnato e dopo la dolorosa eliminazione negli ottavi di Champions League, arrivata per mano del Real Madrid al Bernabeu, secondo 'L'Equipe' il club parigino è in cerca di un nuovo tecnico. Dieci, stando a quanto riporta il quotidiano francese, i nomi in lizza per sostituire l'argentino e tra questi ci sono quattro italiani: si tratta dello juventino Massimiliano Allegri, dell'interista Simone Inzaghi, di Antonio Conte (attualmente alla guida del Tottenham in Premier League) e dell'oriundo Thiago Motta dello Spezia. Insieme a loro poi due vecchie conoscenze del calcio italiano come Diego Simeone (Atletico Madrid) e Zinedine Zidane, che al momento è senza squadra come l'altro candidato Lucien Favre. A completare il 'casting' infine Erik ten Hag (Ajax), Christophe Galtier (Nizza) e Mikel Arteta (Arsenal).