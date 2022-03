Haaland, la rivelazione di Sammer: "Guardiola dovrà adattarsi"

DORTMUND (Germania) - Il futuro di Erling Haaland potrebbe non essere più un mistero dopo una dichiarazione ad Amazon di Matthias Sammer, consigliere del club giallonero. L'ex giocatore del Dortmund ha fatto capire che l'attaccante norvegese avrebbe già le valigie pronte per la Premier League alla corte del Manchester City di Pep Guardiola. Nel pre-partita di Manchester United-Atletico Madrid Sammer ha parlato così: "Guardiola e Haaland approfitteranno l'uno dell'altro. Guardiola, con cui ho lavorato tre anni al Bayern, ha una certa visione di gioco, ma penso possa adattarla anche a una prima punta come Erling. Dovrà però imparare anche lui dal giocatore. Si devono incastrare, sarà interessante". Il prezzo per prelevare in estate Haaland dal Dortmund è attorno ai 75 milioni (più bonus) come previsto in una clausola nel suo contratto.