"Psg, se parte Mbappé sfida con il Barcellona per Salah" 

Mohamed Salah, secondo Sport, sarebbe uno dei giocatori su cui il Paris Saint-Germain potrebbe puntare nel caso in cui Kylian Mbappé decidesse di lasciare Parigi per trasferirsi a Madrid. L'egiziano ha un contratto il Liverpool che scade a giugno 2023 e non sarebbero ancora iniziati i dialoghi per il rinnovo. I Reds, inoltre, potrebbero trovarsi nella situazione di doverlo cedere quest'estate per poter ricavare qualcosa dalla sua partenza, altrimenti rischiano di perderlo a zero tra un anno e mezzo.