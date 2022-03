Il consigliere di Laporta: "Messi-Haaland al Barcellona non è impossibile"

BARCELLONA - Arriva da Barcellona l'indiscrezione che potrebbe sconvolgere la sessione estiva del prossimo calciomercato: Erling Haaland e Lionel Messi potrebbero vestire la maglia blaugrana nella prossima stagione. Quella che potrebbe essere una semplice suggestione di mercato invece sembra essere più di una possibilità e la conferma arriva dalle parole di Enric Masip, consigliere blaugrana del presidente del club catalano Joan Laporta: "L'acquisto di Haaland e il ritorno di Messi? Niente è impossibile". In un'intervista rilasciata ai microfoni di Cadena Cope, Enric Masip, specificando ancora meglio le sue parole, ha aggiunto: L'acquisto di Haaland è difficile, ma non impossibile. Ci sono tante variabili da soddisfare, ma la più importante è una: prima di acquistare il club deve fare delle cessioni. Il ritorno di Messi? Come ho detto per Haaland, niente è impossibile, ma posso dire che al momento non ci sono stati contatti fra le parti". Il Barcellona, dopo aver fatto vedere domenica nel Clasico di poter tornare sul campo ai fasti di un tempo, non vuole essere da meno neanche sul calciomercato