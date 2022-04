Psg, Pochettino: "Mbappé? Rinnovo opzione migliore" 

Prima della sfida di sabato 9 aprile alle 21 contro il Clermont , il tecnico del Psg Mauricio Pochettino ha parlato della situazione contrattuale di Kylian Mbappé e non solo. Il fuoriclasse francese è stato accostato a diversi top club europei, primo su tutti il Real Madrid , e la situazione sul suo futuro è tutto fuorché chiara. Il tecnico argentino ha dichiarato: "Penso che quando toccherà a lui, Kylian risponderà meglio di me. È chiaro che sia il Psg che io vogliamo il meglio per Kylian e per il club. Crediamo che la cosa migliore per il club sia che lui resti con noi. Poi ci sono le trattative che devono arrivare a una buona conclusione e la comprensione di tutte le parti". Su chi prenderà il posto di Marquinhos come capitano contro il Clermont l'allenatore ha dichiarato: "Considero Kylian un possibile capitano tra gli altri giocatori".

Pochettino: "Neymar? Ha bisogno di ritmo e fiducia"

Per quanto riguarda il rendimento di Neymar, a chi chiede se il brasiliano potrà tornare ai suoi livelli più alti, Pochettino risponde: "Non mi piace parlare di ipotesi. È chiaro che il Psg ha ingaggiato un giocatore come Neymar per le sue qualità, che ci sono sempre. Ha lavorato sodo per rientrare, e come qualsiasi attaccante ha bisogno di ritmo e di fiducia, non ho dubbi che continuerà a mostrare le sue qualità".