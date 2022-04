"Inter-Milan, derby di mercato per Juan Mata"

MANCHESTER (INGHILTERRA) - L'avventura di Juan Mata al Manchester United è ormai giunta al capolinea. Il contratto del classe '88 con i Red Devils, rinnovato la scorsa estate per un anno, andrà in scadenza a giugno e non verrà prolungato. Il fatto che il calciatore si liberi a parametro zero ha aperto una vera e propria battaglia tra diversi club. Stando a quanto riferito da ESPN, il giocatore non avrebbe intenzione di ritirarsi e si sentirebbe ancora in grado di poter competere nei cinque maggiori campionati europei. Escluderebbe, però, un ritorno in Spagna anche se su di lui avrebbero già puntato i riflettori Valencia (in questo casi si tratterebbe di un ritorno dato che ha giocato nei Pipistrelli dal 2011 al 2014) e Real Oviedo.