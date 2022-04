"Mazraoui al Bayern a parametro zero: beffati Tottenham e Barcellona"

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Dopo Ryan Gravenberch, sulle cui tracce c'è stata a lungo anche la Juventus e - in scadenza di contratto nel 2023 - considerato molto vicino al Bayern Monaco, in Baviera potrebbe sbarcare un altro talento dell'Ajax: il 24enne esterno destro marocchino Noussair Mazraoui, infatti, che si libererà a parametro zero il prossimo 30 giugno - stando a quanto riferito dalla Bild - avrebbe trovato un accordo con il blasonato club tedesco, che avrebbe di fatto sbaragliato la concorrenza del Barcellona e del Tottenham di Conte e Paratici.