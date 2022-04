Brasile, presidente Cbf smentisce contatti con Guardiola

Nessun contatto con Pep Guardiola. Il presidente della Confederazione brasiliana di calcio (CBF), Ednaldo Rodrigues, in un'intervista rilasciata a "UOL" assicura di non aver mai sondato il terreno con l'attuale allenatore del Manchester City per affidargli la guida della Seleção dopo i Mondiali del 2022 e l'addio già annunciato del ct Tite. "Tutti sappiamo che Guardiola è un vincente, una persona che non ha bisogno di presentazioni, ma io non l'ho mai contattato, né ho autorizzato qualcun altro a farlo a nome della CBF". Il numero 1 del calcio verdeoro ha anche confermato che la nazionale di Tite disputerà due amichevoli di preparazione ai Mondiali del 2022 con Giappone e Corea del Sud e non ha escluso un altro possibile test, il 4 giugno, contro l'Argentina in Spagna. In Qatar il Brasile affronterà Svizzera, Serbia e Camerun nella fase a gironi.