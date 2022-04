"Borussia Dortmund, idea Nuñez per il post Haaland"

Erling Haaland verso il Manchester City. Il sito del quotidiano portoghese "A Bola" parte da questa indiscrezione di mercato per lanciarne un'altra, ovvero il forte interesse del Borussia Dortmund per Darwin Nunez, attaccante del Benfica che piace alle grandi d'Europa e che sarebbe il prescelto del club tedesco per sostituire il bomber norvegese. L'uruguaiano ha un contratto fino al 2025 con la squadra di Lisbona e una clausola rescissoria di 150 milioni di euro. Su di lui ci sarebbero anche il Bayern Monaco e, in Premier, Manchester United, Arsenal e Newcastle, mentre nei giorni scorsi The Athletic ha accostato il nome di Nuñez al Psg.