"Borussia Dortmund, in arrivo Bensebaini dal Moenchengladbach"

Il Borussia Dortmund è già proiettato al futuro. La società tedesca, destinata a perdere Haaland, si sta già muovendo per cercare i rinforzi in vista della prossima stagione. Dopo Nicklas Sule, in arrivo a parametro zero dal Bayern (che oggi in caso di vittoria nello scontro diretto porterebbe a casa lo scudetto), e con Nico Schlotterbeck a un passo, i gialloneri avrebbero chiuso anche per Ramy Bensebaini.