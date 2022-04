"Haaland tiene aperta la porta per andare al Real Madrid"

DORTMUND (Germania) - Destinato all'addio al Borussia Dortmund a fine stagione, Erling Haaland ancora non ha deciso se andare al Manchester City o al Real Madrid. Secondo quanto scrivono gli spagnoli di As, il 21enne bomber norvegese non ha firmato nulla con il club inglese perché vuole lasciarsi aperta fino all'ultimo la possibilità di giocare nei Blancos, che è il suo vero sogno. Haaland, secondo quanto riferito da fonti vicine al giocatore, non firmerà il contratto con il City finché Mpabbé non diventerà il nuovo attaccante del Real Madrid: se il francese non andrà alla corte di Ancelotti, allora il norvegese opterà per il club spagnolo, con cui ha già un accordo di massima. As fa sapere che, comunque vada, Haaland ha già informato il Borussia Dortmund della sua intenzione di cambiare maglia nella prossima stagione.