Lewandowski e il futuro: "Non so cosa accadrà. Nessuna notizia dal Bayern"

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Grazie al successo contro il Borussia Dortmund, il Bayern Monaco si è laureato campione di Germania con tre turni di anticipo. Durante la festa scudetto Robert Lewandowski, autore di una delle tre reti con le quali il Bayern ha regolato gli uomini di Rose, ha parlato del suo futuro. Nelle ultime due settimane il suo nome è stato accostato con forza al Barcellona. Interrogato da Sky Deutschland, il bomber ha lasciato aperte tutte le porte: "Entrambe le parti devono volere che io resti. Devo dire che per me non è una situazione facile. A breve credo che succederà qualcosa. So solo che a breve ci sarà un confronto, ma non so cosa accadrà. Non mi è stato detto nulla finora sul mio contratto e sul mio futuro".