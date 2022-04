Mbappé tra Psg e Real: "Il suo futuro si decide dopo il 21 maggio"

MADRID (SPAGNA) - Bisognerà aspettare il 21 maggio per conoscere il futuro di Kylian Mbappé , che con il suo Paris Saint-Germain ha appena trionfato nella Ligue 1 . Secondo quanto riportato da ' Marca ' infatti "solamente dopo quel giorno", quando è in programma l'ultima gara stagionale dei parigini , l'attaccante francese ( che finora è rimasto enigmatico ) farà chiarezza sulle sue intenzioni.

"Con il Real contatti costanti"

In scadenza di contratto con un Psg pronto a tutto pur di trattenerlo, secondo il quotidiano spagnolo Mbappé è destinato a traferirsi al Real Madrid in virtù di un "accordo di massima tra le parti già raggiunto". Nel frattempo, spiega ancora Marca, "sono costanti i contatti" tra l'entourage di Mbappé e i 'blancos' che sotto la guida di Carlo Ancelotti comandano in Liga e si preparano a sfidare il Manchester City di Pep Guardiola nella doppia semifinale di Champions League.