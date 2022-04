Balotelli: "Se mi chiama il Boca Juniors vado di corsa"

ROMA - Balotelli al Boca Juniors, la candidatura per la possibile operazione di calciomercato arriva dal diretto interessato. Super Mario, attualmente in Turchia nell'Adana Demirspor, ne ha parlato intervenendo in diretta nella trasmissione Watch Party di ESPN Argentina, in cui era presente anche il Kun Aguero. I due sono stati compagni di squadra al Manchester City e sono rimasti in ottimi rapporti.