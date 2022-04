“Liverpool, intesa per il rinnovo di Klopp fino al 2026”

La finale di Champions è vicina, la lotta per la Premier con il Manchester City è serrata, ma il Liverpool starebbe già pensando al futuro. Secondo il Telegraph il club di Anfield starebbe lavorando per rinnovare il contratto di Jurgen Klopp in scadenza nel 2024. Un prolungamento di altri quattro anni con un adeguamento dell'ingaggio attuale da 12 milioni a stagione: questa l'idea della proprietà dei Reds. Stando a quanto riportato da "The Athletic", la trattativa per il rinnovo sarebbe in fase avanzata, al punto che ci sarebbe già un'intesa di massima per blindare il tecnico tedesco fino al 2026. La firma potrebbe arrivare a breve, tanto che Marc Kosicke, agente di Klopp, si troverebbe già a Liverpool. Arrivato ad Anfield nell'ottobre 2015, il 54enne tecnico tedesco potrebbe dunque rimanere al timone dei Reds per 11 stagioni.