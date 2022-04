"Bayern Monaco, incontro con l'agente di Lewandowski"

Il Bayern Monaco non avrebbe alcuna intenzione di cedere Robert Lewandowski la prossima estate e vorrebbe anzi prolungare il contratto in scadenza nel 2023. Questo il messaggio che, secondo la "Bild", i vertici del club bavarese avrebbero trasmesso a Pini Zahavi, agente dell'attaccante polacco, in un incontro sul futuro del giocatore. Al Bayern sarebbero coscienti dei rumours che danno Lewandowski già d'accordo col Barcellona ma sarebbero pronti al muro contro muro pur di trattenere l'attaccante.