"Rudiger al Real Madrid, tutte le cifre dell'operazione"

MADRID (SPAGNA) - Il Real Madrid e Antonio Rüdiger hanno trovato l'accordo. Mancano solo pochi dettagli per l'ufficialità del trasferimento del difensore in Spagna. Dopo mesi di trattative, l'ex Roma si trasferirà ai blancos. Il noto quotidiano sportivo Marca ha svelato oggi in prima pagina tutte le cifre dell'operazione: 9 milioni di euro di ingaggio al giocatore a stagione per 4 anni, più altri 8 di bonus. Inoltre, ci sono ben 15 milioni di euro di commissioni agli agenti.