"Ronaldo e Messi insieme al Psg il prossimo anno"

Cristiano Ronaldo potrebbe raggiungere Leo Messi al Psg. Secondo il Mirror, l'ex attaccante della Juventus potrebbe essere la soluzione immediata per sostituire Mbappè e lanciare l'assalto alla prossima Champions League. Il tabloid inglese rilancia le dichiarazioni di Paul Merson, ex giocatore dell'Arsenal e commentatore tv. "Questo potrebbe essere l'ultimo anno di Cristiano Ronaldo in Premier League", ha dichiarato. "Vorrà giocare in Champions League, ci ha giocato per tutta la sua carriera. Sarei sorpreso se Erik ten Hag lo volesse, ad essere onesto. Il nuovo tecnico sta pensando ad una squadra giovane e Ronaldo, a 37 anni non dovrebbe farne parte".