"Chelsea, Marcos Alonso e Azpilicueta pronti ad andare al Barcellona"

Hanno il contratto in scadenza tra un anno

Sia Azpilicueta che l'ex Fiorentina sarebbero due obiettivi dei blaugrana per rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. Ambedue hanno il contratto in scadenza nel 2023 e vorrebbero giocare al Camp Nou. Entrambi hannno giocato 42 partite quest'anno con la squadra allenata da Thomas Tuchel, e Alonso è anche andato a segno in quattro occasioni e ha sfornato cinque assist. Entrambi stanno disputando una buona stagione e infatti, dopo qualche anno, sono tornati anche in Nazionale.