"Haaland al Manchester City, ci siamo: annuncio in settimana"

MANCHESTER - Haaland è vicinissimo al trasferimento al Manchester City, con i Citizens che sarebbero pronti ad annunciarlo già questa settimana. È quanto riportato dal The Athletic, secondo il quale l'affare sarebbe già concluso con l'attaccante norvegese che avrebbe trovato un accordo per uno stipendio di 500mila sterline a settimana, il più alto della Premier League. Stando al quotidiano inglese il Manchester City avrebbe battuto la concorrenza di Barcellona e Real Madrid per regalare a Pep Guardiola un nuovo attaccante.