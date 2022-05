"Mbappé a Madrid insieme ad Hakimi"

MADRID (SPAGNA) - Kylian Mbappé è a Madrid . L'indiscrezione, lanciata da Cadena Cope, ha alimentato le voci di mercato intorno al centravanti francese. L'attaccante francese è stato visto in un noto ristorante della capitale spagnola, insieme al compagno di squadra Achraf Hakimi ed altre due persone (tra cui il fratello del giocatore marocchino). Mbappé è arrivato con un berretto nero, occhiali neri, una giacca di jeans, una t-shirt bianca e pantaloni neri.

Mbappé a Madrid, si scatenano le voci

Il giocatore ha approfittato dei due giorni di riposo concessi dal Paris Saint Germain (che riprenderà gli allenamenti mercoledì) per recarsi in Spagna. Visita di piacere o viaggio che nasconde delle possibili trattative di mercato? Il contratto di Mbappé con il Psg scade tra meno di due mesi: è il tempo, per il francese, di prendere una decisione.