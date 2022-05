Haaland al City, Klopp: "Gran colpo. È una vera bestia"

BIRMINGHAM (INGHILTERRA) - Il Liverpool batte 2-1 in rimonta l'Aston Villa di Gerrard nel recupero della 33ª giornata di Premier League e aggancia momentaneamente il City in vetta, anche se con una partita in più (36 contro 35). A proposito della formazione di Guardiola, stasera in campo a Wolverhampton per riportarsi a +3 nel testa a testa per la Premier, i Citizens nelle scorse ora hanno ufficializzato un grande colpo: Erling Haaland. L'attaccante norvegese del Borussia Dortmund la prossima stagione vestirà la maglia del club inglese.

Klopp su Haaland al City Una notizia che Jurgen Klopp ha commentato così al triplice fischio del match contro i Villans: "È una vera bestia. Erling è un grande giocatore, ma il Manchester City, per il modo in cui gioca, non è mai stato, nè sarà mai una squadra che vince le partite grazie a un solo calciatore. Purtroppo è un ottimo acquisto per i Citizens, Haaland segnerà molti gol mettendola dentro sul secondo palo, poi ha anche altre caratteristiche, in alcune situazioni di gioco è una vera bestia".