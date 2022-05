"Bayern, Lewandowski chiede la cessione: vuole il Barcellona"

Robert Lewandowski scende in campo. Questa volta il gol che starebbe cercando sarebbe strappare il sì del Bayern Monaco alla sua richiesta di lasciarlo partire e di facilitare la sua cessione al Barcellona. Secondo i tedeschi di Sky Sport, l'attaccante polacco avrebbe chiaramente detto che non intende rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 e che avrebbe bisogno di nuovi stimoli. Il Barcellona sarebbe felice di accontentarlo, ma il Bayern non sarebbe intenzionato a fare grandi sconti: secondo la stampa tedesca il club campione di Germania chiederebbe 40 milioni per il cartellino del centravanti 33enne, che in stagione ha continuato a dimostrare le sue straordinarie capacità realizzative, mettendo a segno 49 gol in 45 partite.