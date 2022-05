Psg, Mbappé e il futuro: "La mia scelta è quasi fatta"

PARIGI (FRANCIA) - “Non posso dire molto del mio futuro, questo non è il momento giusto ma la mia decisione è quasi fatta. Annuncerò ufficialmente la mia scelta sul futuro prima di andare in ritiro con la nazionale francese a giugno". Sono le parole di Kylian Mbappé, sul suo futuro, al momento della premazione come miglior giocatore della Ligue 1. La decisione definitiva sul suo futuro dovrebbe arrivare molto presto. Poi, su Cavani: "Bisogna rispettare quello che ha fatto Edinson. È qualcosa di incredibile. Il PSG ha conosciuto grandi giocatori, e far parte di loro è già un onore". Per il Psg è stata una serata di premazioni, con i giocatori della formazione parigina assoluti protagonisti dei trofei individuali della Ligue 1. Gigio Donnarumma è stato premiato come miglior portiere del torneo.