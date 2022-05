"Mbappé ha rifiutato le avances del Liverpool"

ROMA - Kylian Mbappé e il Real Madrid sono pronti a legarsi tra loro ma l'indiscrezione che giunge oggi dalla Spagna ha del clamoroso: secondo il quotidiano Marca, il Liverpool avrebbe lavorato sottotraccia per soffiare il fenomeno francese al Real Madrid. Il tentativo sarebbe stato fatto qualche giorno fa, con i Reds convinti di poter strappare il "sì" dell'attaccante del Psg. Mbappé, lusingato dall'interesse e dall'affetto mostratogli dal club del Merseyside, ha ringraziato i Reds ma declinato la proposta: nella sua testa c'è solo il Real Madrid, la squadra dei suoi sogni. Il Liverpool segue le vicende sportive - e soprattutto contrattuali - di Kylian dal 2017 ma non ha mai affondato il colpo per vestirlo di rosso. Anche l'ultimo tentativo in extremis non è andato a buon fine.