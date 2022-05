Mbappé, è la giornata decisiva: Psg o Real Madrid per il francese?

PARIGI (Francia) - L'Equipe titola: "La decisione". Il quotidiano francese infatti, così come gran parte della stampa transalpina, reputa infatti le prossime 24 ore decisive per il futuro di Kylian Mbappé, che in giornata dovrebbe sciogliere le riserve e decidere se accettare l'offerta di rinnovo del Psg o trasferirsi al Real Madrid. Nell'ultima giornata di Ligue 1 prevista stasera, la formazione di Pochettino riceverà il Metz al Parco dei Principi e Mbappé - che venerdì non si è allenato a causa di motivi non specificati - potrebbe dunque giocare la sua ultima partita davanti al proprio pubblico. La sua ultima sfida inoltre sarà quella di diventare il primo giocatore nella storia della competizione a finire la stagione sia come capocannoniere che come miglior assistman. Col Real Madrid che, dopo aver intavolato la trattativa già da mesi per portare il talento francese al Bernabeu, resta alla finestra in attesa della decisione dell'attaccante.