"Bayern, è Mané il sostituto di Lewandowski: al Liverpool 41 milioni"

LIVERPOOL (Regno Unito) - "È Sadio Mané il sostituto di Robert Lewandowski al Bayern Monaco". Dopo l'addio ufficializzato dal bomber polacco, secondo quanto riportato dal Daily Mail, il club bavarese avrebbe scelto il forte attaccante senegalese per la sua sostituzione. Mané, reduce dalla finale di Champions League persa contro il Real Madrid, altro club interessato al pari del Barcellona, avrebbe deciso di non rinnovare il proprio contratto in scadenza il 30 giugno del 2023 con il Liverpool e, sempre secondo il tabloid britannico, si trasferirebbe alla corte dei campioni della Bundesliga in cambio di 41 milioni di euro.