Tebas, attacco diretto al Psg: "Pronta una denuncia, mentono sui dati"

MADRID - Altro attacco al Psg da parte del presidente della Liga, Javier Tebas. Non è la prima volta che il numero uno del calcio spagnolo se la prende con il Psg di Al-Khelaifi e il rinnovo monstre di Kylian Mbappé - definito "un insulto al calcio" è stato un'ottima occasione per attaccare di nuovo: “Non risponderò al presidente del campionato francese. Non permetteremo a una squadra europea di distruggere l’ecosistema continentale del nostro calcio. Abbiamo preparato una denuncia che andremo a depositare in Uefa. Non è polemica e basta: ci sono dati economici oggettivi".