Rudiger dal Chelsea al Real Madrid: è ufficiale. Le note dei club

LONDRA (Regno Unito) - "Salutiamo Antonio Rudiger mentre lascia Stamford Bridge con il suo contratto con il Chelsea in scadenza, portando a termine i suoi cinque anni pieni di trofei con il club". Si apre così la lunga nota di saluto dei Blues al difensore tedesco, che lascia Londra e l'Inghilterra dopo cinque intense e vincenti stagioni. Dall'arrivo Oltremanica l'ex Roma ha contribuito al successo dell'ex club di Abramovic nella Champions League del 2020-2021, nell'Europa League 2018-2019, nella Coppa d'Inghilterra 2017-2018, nella Supercoppa Uefa e nella Coppa del Mondo per Club nel 2021. Il 29enne di Berlino si accasa così ufficialmente al Real Madrid, che si assicura le sue prestazioni a parametro zero. Dopo una lunga descrizione della carriera del difensore a Londra, la nota del Chelsea chiosa: "Rudiger ha collezionato 54 presenze in tutte le competizioni nella sua ultima stagione, tutte dall'inizio, più di qualsiasi altro giocatore del Chelsea. Parte con 203 presenze e 12 gol all'attivo, affermandosi in quel tempo come uno dei personaggi più appassionati a rappresentare il club di recente memoria. Il Chelsea Football Club ringrazia Toni per il suo contributo al nostro successo negli ultimi cinque anni e gli augura ogni bene per la sua futura carriera".