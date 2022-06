Il Barcellona, Lewandowski e la grana degli stipendi

Il mercato del Barcellona rischia di fermarsi a Kessié e a Christensen, presi a parametro zero. Colpa di una grave crisi finanziaria. Joan Laporta vuole incontrare i giocatori sotto contratto per ridiscutere gli ingaggi. Servono tagli, come ha annunciato il vicepresidente Eduard Romeu, per ritrovare un equilibrio a livello di conti e trovare le risorse per acquistare Robert Lewandowski, il centravanti polacco che ha deciso di lasciare il Bayern Monaco e ha scelto il Barcellona.