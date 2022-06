Bale sul suo futuro: "Non mi ritiro, ho tante offerte"

"Futuro? Adesso non ci penso, c'è una partita troppo importante da giocare". Sono le parole di Gareth Bale alla vigilia della sfida tra il suo Galles e l'Ucraina che vale la qualificazione ai mondiali in Qatar. L'attaccante 32enne dopo l'addio al Real Madrid ha smentito l'ipotesi di un possibile ritiro dal calcio affermando: "Ho davvero tante offerte, ma per ora non mi sto concentrando su ciò che mi aspetta in futuro. Non mi ritirerò, è improbabile". Infine sull'invasione russa in Ucraina: "Il solo vedere le foto e leggere quello che sta succedendo è straziante. Tutti nel mondo sostengono l'Ucraina. È lo sport che unisce tutti. Capiamo cosa possa significare per loro ma anche noi vogliamo andare al Mondiale. Vogliamo dare gioia al nostro Paese e ai nostri tifosi".