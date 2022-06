"Fonseca, il Lille dopo la Roma: trattative in corso"

LILLA (Francia) - Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese "A Bola" Paulo Fonseca, allenatore della Roma nelle stagioni 2019-2020 e 2020-2021, potrebbe a breve tornare in panchina: il tecnico lusitano sarebbe infatti in trattativa avanzata con il Lille, società francese che ha chiuso al decimo posto l'ultima stagione in Ligue 1 e che sta per dare il "ben servito" al suo attuale tecnico Jocelyn Gourvennec (il cui addio non è ancora stato però ufficializzato). A breve sarebbe in programma l'incontro che potrebbe essere decisivo per limare i dettagli dell'accordo.