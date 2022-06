Calciomercato Ascoli, fumata grigia con Inzaghi

ASCOLI - Bisogna attendere, in casa Ascoli. Dopo la separazione con l'allenatore Sottil, ufficializzato dall'Udinese nella giornata di ieri, la società va a caccia di un nuovo allenatore. E sempre ieri, ad Ibiza, il padron dell'Ascoli Massimo Pulcinelli, ha incontrato Pippo Inzaghi. Siamo ancora ai colloqui preliminari, per cui la fumata bianca non è arrivata: tuttavia nemmeno uno definitivo, una sorta di fumata grigia con le parti che si sono prese un paio di giorni di riflessioni. Resta comunque il fatto che per Pulcinelli Inzaghi rappresenti la prima scelta: dal canto suo il tecnico non è indifferente a questo attestato di stima.