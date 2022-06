"De Jong, sarà addio Barcellona per lo United"

BARCELLONA (Spagna) - L'avventura di Frankie De Jong al Barcellona potrebbe già essere arrivata ai titoli di coda dopo 3 anni dal suo arrivo dall'Ajax. Il quotidiano catalano Sport riferisce di come l'olandese avrebbe accettato la proposta di cessione da parte del club blaugrana: il Barcellona starebbe trattando con il Manchester United, poiché il centrocampista olandese sembra destinato a giocare nella squadra da poco affidata al suo vecchio mentore Erik Ten Hag, che lo fece maturare nell'Ajax. Il Barcellona, secondo il giornale, adesso punta a recuperare gli 80 milioni di euro spesi per il giocatore, anche se non sarà facile.