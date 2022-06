Tchouameni è un nuovo giocatore del Real Madrid: ufficiale

MADRID (Spagna) - Ora è ufficiale: Aurélien Tchouaméni è un nuovo giocatore del Real Madrid. E' arrivato il comunicato del club madrileno che sancisce il passaggio dal Monaco ai campioni d'Europa del centrocampista 22enne della nazionale francese. Questa la nota dei Blancos: "Il nostro club firma uno dei calciatori con il più grande presente e futuro in Europa. Indiscusso al Monaco, la scorsa stagione ha giocato 50 partite e segnato cinque gol. Nonostante la sua giovane età, ha già ricevuto diversi riconoscimenti nel suo paese. L'UNFP (Union of Professional Footballers) lo ha inserito negli undici ideali degli ultimi due campionati francesi ed è stato nominato miglior giovane del campionato 2020/21". Per regalare un nuovo centrocampista ad Ancelotti, che insieme a Camavinga e Valverde andrà a costruire la mediana del futuro del Real, Florentino Perez ha sborsato una cifra monstre di 100 milioni di euro: prezzo che fa del giovane francese il quarto acquisto più costoso della storia del club dietro a Bale, Cristiano Ronaldo ed Hazard.