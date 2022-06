"Fonseca in trattativa con il Lille: pronto un contratto biennale"

LILLE (Francia) - Dopo un anno di stop seguente all'addio alla Roma, Paulo Fonseca potrebbe tornare in panchina. Lo scrive L'Equipe, che conferma le indiscrezioni di A Bola, secondo cui l'allenatore portoghese sarebbe in trattativa con il Lille. La squadra francese, che nel 2021 aveva vinto il campionato, è reduce da un deludente decimo posto in Ligue 1 e così avrebbe deciso di separarsi dall'attuale tecnico Jocelyn Gourvennec, che ha ancora un anno di contratto. A Fonseca il Lille ha offerto un biennale, ma l'accordo non sarà chiuso in tempi brevi perché il club non ha ancora stabilito il budget per il mercato estivo e, prima, dovrà trovare una soluzione (esonero o rescissione consensuale) per Gourvennec.