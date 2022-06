Palermo, tutti pazzi per Brunori: in serie A è corsa a tre

A segno 29 volte in stagione. L’ultima ieri, contro il Padova , per la definitiva consacrazione. Un consacrazione che ha permesso ai tifosi rosanero di vivere il sogno del ritorno in Serie B . Matteo Brunori ad oggi è sicuramente l’eroe del Palermo . Grazie anche ai suoi gol, la formazione siciliana si è ripresa infatti la copertina dei giornali. Una festa interminabile, iniziata ieri davanti ai 35.000 tifosi del Barbera e che ancora continua per le strade della città.

Sampdoria, Cremonese, Salernitana corteggiano l'eroe rosanero

Dopo una stagione così, inevitabile per il bomber di proprietà della Juventus (valutazione circa 3 milioni di euro) attirare le attenzioni di diverse società. Brunori piace infatti a tutta la B, all’estero e ovviamente in A. Tre in questo momento le società più interessate: Sampdoria, Salernitana e Cremonese. Non è esclusa, poi, una permanenza a Palermo. Il club siciliano ha una proprietà forte e un progetto ambizioso. C’è tempo, comunque, per approfondire tutte le proposte: il mercato è appena iniziato e non mancheranno nuove opportunità per un attaccante importante come il classe '94.