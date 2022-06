Tchouameni al Real: "Mbappé mi ha capito subito". E su Ancelotti...

MADRID (Spagna) - Presentazione ufficiale per il nuovo acquisto del Real Madrid, Aurelien Tchuameni, che dal Santiago bernabeu ha rilasciato le sue prime dichiarazione dopo l'addio al Monaco. Il giovane talento francese ha commentato così la decisione di arrivare in Spagna e indossare la camiseta blanca: "C'erano altre trattative, ma la prima opzione era il Real Madrid. Quando ha chiamato, non ho esitato. Voglio lasciare un segno nel calcio e il miglior club per questo è il Real Madrid. Per me è la decisione migliore. Sono molto felice di firmare per il Real, lavoreremo sodo per continuare a vincere titoli e continuare con la storia del club". 100 i milioni di euro sborsati da Florentino Perez per il centrocampista 22enne che commenta: "Non sta a me parlarne. Cerco di essere il migliore in campo. La cifra dell'ingaggio non mi interessa affatto, a Mbappé ho detto che volevo il Madrid e lui ha capito perfettamente". "Ancelotti? Ho parlato con lui, durante la trattativa. È stato molto gentile. Mi ha detto che se volevo continuare a crescere e imparare, dovevo venire al Real Madrid. Dopo l'acquisto mi ha detto che era molto contento". Queste le parole di Tchouameni sul suo nuovo tecnico, ma nella prossima stagione ci sono anche i mondiali con la Francia: "Il Mondiale è' una sfida, ma non ci penso. Sto pensando a giocare a Madrid e ad allenarmi. Forse in altre squadre avevo più garanzie di giocare più minuti, ma volevo questa sfida.