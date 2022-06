Bissouma al Tottenham di Conte: sfuma un obiettivo della Roma

LONDRA (Inghilterra) - Terzo colpo di mercato per il Tottenham di Antonio Conte che dopo Perisic e Forster si aggiudica le prestazioni del centrocampista del Brigthon, Yves Bissouma. Il calciatore malioano, secondo Sky Sports UK, vestirà la maglia degli Spurs nella prossima stagione grazie ad un affare da 25 milioni di sterline totali. In queste ore Bissouma sta effettuando le visite mediche, segnale che lo allontana definitivamente dai radar di Thiago Pinto che avrebbe voluto il 25enne nel centrocampo della Roma. Quella appena conclusa è stata una stagione intensa per il classe 1996: 28 presenze con la maglia dei Seagulls, 2 gol segnati e 2 assist. Una delle sue reti l'ha segnata proprio al Tottenham, tra l'altro, nell'unica gara giocata in FA Cup. Si attende solo l'annuncio ufficiale da parte del club londinese.