"Mané al Bayern Monaco: è questione di ore"

ROMA - Sadio Mané diventerà un giocatore del Bayern Monaco nel giro di poche ore. Secondo le indiscrezioni di 'Mundo Deportivo' la giornata odierna sembrerebbe quella giusta per chiudere l'affare e mettere nero su bianco. Lo stesso quotidiano spagnolo assicura che le cifre per il trasferimento della stella senegalese dal Liverpool al Bayern dovrebbero essere le seguenti: 40 milioni di euro fissi, ai quali dovrebbero essere aggiunti 10 milioni di euro legati a vari bonus per un investimento totale da 50 milioni . I 'Reds' dovrebbero quindi salutare definitivimente uno dei giocatori simbolo dell'era targata Jurgen Klopp . Mané, che ha ancora un anno di contratto con il Liverpool, era stato acquistato nel 2016 dal Southampton per poco più di 40 milioni di euro ma il campione d'Africa con il Senegal vuole, a 30 anni compiuti, provare una nuova esperienza nella sua fantastica carriera.

Mané al Bayern: trattativa in dirittura d'arrivo

Il Liverpool, che ha pagato al Benfica 75 milioni di euro di parte fissa e 25 variabili per Darwin Nunez, aveva bocciato le prime tre proposte che il Bayern ha presentato per Sadio Mané, da 25, 30 e 35 milioni di euro. Fino all'ultima offerta dei bavaresi che avrebbero messo sul piatto 50 milioni complessivi. Un'offerta che avrebbe fatto vacillare Klopp, vicino a salutare uno dei suoi uomini chiave. Mané arriva in Europa nel 2011 dal Generation Foot, squadra del Senegal, per giocare in Francia con la maglia del Metz. Dopo le esperienze al Salisburgo (2012-14) e Southampton (2014-16) viene acquistato dal Liverpool e con Jurgen Klopp vince tutto: una Champions League, una Premier League, una Supercoppa Europea, un Mondiale per club, una FA Cup e una Carabao Cup. Mané è stato una parte fondamentale di un tridente che fa già parte della storia del Liverpool, insieme a Momo Salah e Roberto Firmino.