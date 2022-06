Cagliari, torna Cerri: rilancio per la Serie A

CAGLIARI - L'attacco del Cagliari è da rifondare: e per questo i centimetri di Alberto Cerri, che nella passata stagione ha militato in prestito con il Como, possono tornare utile al nuovo tecnico Liverani. Cerri ha un contratto con il Cagliari fino al 2024: in Serie B ha già dimostrato di poter essere protagonista e ora deve cercare di convincere tutti che è lui il futuro dell'attacco rossoblù: sarà Liverani ad avere l'ultima parola. In quel reparto, però, Cerri rappresenta una risorsa importante, visto che anche Pavoletti, che sembrava vicino alla permanenza, ha un ingaggio non sostenibilie per la Serie B: è quindi fuori dai giochi come Joao Pedro, Pereiro e Keita.