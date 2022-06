"Ronaldo sogna Dani Alves e Marcelo per il Valladolid"

VALLADOLID (Spagna) - Il Valladolid, tornato quest'anno nella Liga, è già al lavoro per allestire la squadra in vista della prossima stagione e Ronaldo avrebbe già individuato i primi obiettivi. Il portale brasiliano Uol riporta che i veterani Dani Alves e Marcelo, rispettivamente rilasciati da Barcellona e Real Madrid, sarebbero in cima alla lista dei desideri del "Fenomeno": l'ex giocatore di Inter e Milan sa che in condizioni normali la sua squadra non potrebbe permettersi rinforzi di questo calibro ma è convinto che ingaggiare i suoi connazionali potrebbe dare un grande vantaggio tecnico alla rosa e, allo stesso tempo, aiutare a sfruttare il marketing del Valladolid attirando più sponsor nel club. Sulle tracce di Dani Alves ci sarebbe il Maiorca, mentre per Marcelo ci sarebbe l'interessamento del Fenerbahce oltre alle squadre brasiliane quali Botafogo, Corinthians e Fluminense.