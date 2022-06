Calciomercato Benevento, fari puntati su Vogliacco

BENEVENTO - Riscattato Paleari, che era l’obiettivo più impellente, il Benevento rimane a stretto contatto col Genoa per sapere le sue intenzioni su Alex Vogliacco (23) rientrato al Grifone per fine prestito. Alla Strega potrebbe interessare anche Giuseppe Caso (23), di proprietà sempre del Genoa, ma nell’ultima stagione al Cosenza. Sirene da Genova, ma da sponda Samp, per Federico Barba (29), che piace a Giampaolo che lo ha avuto già all’Empoli. Il Benevento però sta lavorando al rinnovo del contratto del difensore in scadenza nel 2023, per il quale ha comunque un’opzione unilaterale. Caserta non vorrebbe modificare la spina dorsale della squadra dello scorso campionato (Paleari, Barba, Acampora , Forte). Occorre rinforzare il centrocampo dopo aver lasciato andare Calò e Petriccione.