Calciomercato Serie B, Spal: piace Koutsoupias

FERRARA - Il primo contratto depositato da parte della Spal sarà quello del difensore Marco Varnier (24) dell’Atalanta. L’accordo è stato già fatto (prestito con diritto di riscatto) ed il giocatore ha dato l’ok per il trasferimento a Ferrara. Occhi puntati su Fabio Maistro (24), centrocampista ex Ascoli. Il ds Lupo guarda con attenzione anche il centrocampista Ilias Koutsoupias (21) non riscattato dalla Ternana e, quindi, tornato alla Virtus Entella. Sembra remota, infine, la possibilità che arrivi Nicola Rauti (22), attaccante del Torino.