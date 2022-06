Calciomercato Bari, colpo Cheddira. Mallamo verso il ritorno

BARI - Walid Cheddira è il primo regalo del Bari al tecnico Mignani: l'attaccante del Parma è stato infatti riscattato per 380.000 euro: a titolo definitivo. Non si ferma qui il mercato del Bari, visto che è sempre più vicino il rientro di Mallamo: nella prossima settimana può essere definito l'affare per il centrocampista che spinge per tornare al Bari. Per quanto riguarda gli altri movimenti, si cerca un centrale: piace, e molto il difensore del Vicenza Riccardo Brosco; gradito anche Andreoni rilanciatosi al Pordenone, in uscita c'è Celiento. In dirittura d'arrivo, invece, il centrale difensivo della Primavera del Milan Marco Bosisio: firmerà un triennale. Per l'attacco alto gradimento per Moncini, ma bisognerà capire quanto il Benevento valuta il giocatore, che dal canto suo preferirebbe una nuova esperienza, chiuso ormai da Lapadula e Forte.